Gesink laat WK aan zich voorbij gaan

Prijsschie­ten in Tilburg: Heracles in zeven minuten tijd dik onderuit

20 september TILBURG - Heracles heeft genadeloos klop gekregen van Willem II. Na rust stond het 0-0, nog geen tien minuten later was het 3-0 voor de thuisploeg. Het werd uiteindelijk 4-0. De ploeg uit Almelo was geen schim van de ploeg die vorige week van ADO Den Haag won.