Geslaagd debuut VolkerWessels-Merckx als continentale wielerploeg

De 60ste editie van de Ster van Zwolle was zaterdag een bijzondere koers voor de wielerformatie VolkerWessels-Merckx. Het voormalige clubteam reed in de kop van Overijssel de eerste koers als continentale ploeg. Het was een geslaagd debuut als een van de zeven Nederlandse continentale wielerteams, al overheerste kort na afloop nog wel de teleurstelling van ‘slechts’ de derde plaats.

Quote We hebben een superkoers gereden, alleen in de finale is het niet helemaal gelukt Allard Engels, ploegleider VolkerWessels-Merckx

Coen Vermeltfoort, de titelverdediger uit het Overijsselse Schuinesloot, was bij zijn nieuwe ploeg VolkerWessels-Merckx de man die de jubileumeditie van de Ster ‘moest’ winnen. Met de van de opgeheven continentale formatie Alecto overgekomen renner heeft de regionale ploeg een topsprinter in huis gehaald. Na 180 zware en slopende kilometers kan Vermeltfoort de hoge verwachtingen niet helemaal waar maken, hij wordt derde achter David Dekker en Olav Kooij. „We hebben een superkoers gereden, alleen in de finale is het niet helemaal gelukt’’, analyseerde ploegleider Allard Engels na afloop.

Volledig scherm De kopgroep richting de eerste passage in Zwolle. Met achterin de vijf renners van VolkerWessels-Merckx © Frans Paalman

Vijf man in eerste groep

De renners van VolkerWessels-Merckx maakten in ieder geval indruk, door vanaf de start van de koers op het Grote Kerkplein steeds vooraan vertegenwoordigd te zijn. Als er uiteindelijk een eerste grote kopgroep ontstaat (na de passage Luttenberg) is de ploeg met liefst vijf man van de partij. Met Nijverdaller Gert-Jan Bosman en Peter Schulting (Hellendoorn). Geen enkele andere ploeg is met zo’n overtal aanwezig.

Quote Als iemand vandaag de prijs van de strijdlus­tig­ste renner verdiende, dan is Coen dat wel Gert-Jan Bosman, ploeggenoot Coen Vermeltfoort

Tot diep in de finale heeft Vermeltfoort enkele ploeggenoten bij hem rijden, maar de harde windstoten, flinke regenval en de kou geselen het peloton. Als het op een eindsprint aankomt, merkt Vermeltfoort dat de weersomstandigheden flink op de lichaamskrachten heeft ingebeukt. Op de versnelling van David Dekker, de zoon van oud-profrenner Erik Dekker, heeft hij geen passend antwoord. De SEG-coureur, rijdend in de nationale trui als beloftenkampioen, wordt de eerste winnaar van het Nederlandse wielerseizoen.

Strijdlustigste renner

Schrale troost voor Vermeltfoort en zijn ploeg is dat hij wordt uitgeroepen tot de strijdlustigste renner van de Ster. „Terecht”, zegt Bosman na afloop. „Als iemand dat vandaag verdiende, dan was het Coen wel.”

Maar ook Bosman baalt dat de eerste hoofdprijs net niet naar zijn ploeg gaat. „Met Coen hadden we de beste man in de kopgroep. Het is jammer dat hij het ploegenspel net niet kan afmaken. Voor de rest hebben we een perfect koers gereden”, aldus Bosman, die zelf als tiende over de streep komt. Een plek achter ploeggenoot Justin Timmermans. Het drietal was overgebleven in de slotkilometers van de openingskoers. „Het was echt een ouderwetse Ster, één van de koudste en zwaarste van de laatste jaren”, vond een verkleumde Bosman.

Prijs komt vanzelf wel

„We hebben een perfecte koers gereden”, aldus Bosman. „Alleen de einduitslag was iets minder. Als je de Ster wint, dan ben je direct van de nul af, dat is fijn. Als we zo blijven rijden, dan komt die prijs vanzelf wel.”

De Ster is voor ploegleider Engels een bevestiging dat de ploeg er bij de start van het wielerjaar prima voor staat. „De mannen rijden goed en het collectief is goed. Hier kunnen we mee verder.”