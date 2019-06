Geslaagd NK turnen voor TON Almelo

In de schaduw van de opmerkelijke rentree van Lieke Wevers op het NK turnden de pupillen van TON Almelo enkele mooie resultaten bij elkaar. Zo was er de derde plaats van Laura de Witt in de meerkamp, met een score van 51.677 punten. Daarmee eindigde ze een plaats voor haar trainingsgenoot Sara van Disseldorp, die een totaal van 51.200 punten haalde.