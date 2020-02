Getafe-coach blijft Ajax in favorietenrol duwen: ‘Wij zijn maar een kleine ploeg’

Opponenten De Vrij en co arriveren met mondmas­kers en handschoe­nen in Milaan

19:01 Het coronavirus houdt ook de sportwereld in zijn greep. En al zeker in Italië - het tot dusver meest getroffen land in Europa. Stefan de Vrij en Inter nemen het morgen - in een publieksloos San Siro - op tegen het Bulgaarse Ludogorets. De bezoekers namen alvast hun voorzorgen.