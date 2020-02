Getafe-coach draait zaken om en hekelt onsportiviteit Ajax

Testdagen Barcelona LIVE | Hamilton, Leclerc en Albon in actie tijdens ochtend­test

8:55 Nog één testdag hebben de Formule 1-teams om de benodigde informatie te verzamelen over hun wagen voor de seizoenstart over twee weken in Australië. Alexander Albon begint de laatste van zes dagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya, na de lunch sluit Max Verstappen de tests af voor Red Bull. Via onderstaand liveblog blijf je ook vandaag weer op de hoogte!