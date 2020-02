Getergde Verweij maakt indruk met snelste tijd in Calgary

Verweij verscheen in Calgary getergd aan de start. Op last van de selectiecommissie langebaan van de schaatsbond KNSB moest hij zijn startbewijs voor de WK afstanden, komende week in Salt Lake City, afstaan aan Kjeld Nuis. De regerend olympisch kampioen kreeg een aanwijsplek voor de 1000 en 1500 meter op de WK. Zijn titelkansen in Utah schat de KNSB hoog in.



Door ziekte kon Nuis zich niet kwalificeren bij de NK afstanden. Verweij eindigde bij dat toernooi als derde op de 1500 meter, maar raakte zijn verdiende WK-ticket dus kwijt aan Nuis, evenals ploeggenoot Dai Dai Ntab (1000 meter). Een beroepszaak bij de geschillencommissie haalde niets uit.



Nuis liet in Calgary de 1500 meter aan zich voorbijgaan.