Gevallen Jakobsen kan over enkele weken weer voorzichtig fietsen

Nu in Vuelta De Kort (38) jaar langer bij Trek-Segafredo

18:29 Koen de Kort blijft nog zeker een jaar in dienst bij Trek-Segafredo. De teamleiding heeft laten weten dat de Nederlandse routinier zijn contract heeft verlengd, mede omdat hij gezien wordt als de wegkapitein, die zijn ervaring op de jongeren kan overbrengen. De Kort (38) is momenteel actief in de Ronde van Spanje.