Gevangenisdirecteur: Ronaldinho opgewekt en altijd lachend in de cel

Desondanks hopen zijn advocaten dat de voormalig Braziliaans international lopende het onderzoek binnenkort in huisarrest wordt geplaatst. Ronaldinho is in Paraguay gearresteerd omdat hij het land probeerde binnen te komen met een vals paspoort. De oud-speler van onder meer FC Barcelona en Paris Saint-Germain én tweevoudig wereldvoetballer van het jaar is samen met zijn broer in hoofdstad Asunción in hechtenis genomen. Zij verschijnen morgen voor de rechter.