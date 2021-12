Gevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton kan ook binnen twintig tellen voorbij zijn

Door Rik Spekenbrink



Vanaf het moment dat Lewis Hamilton en Max Verstappen in de eerste grand prix van dit seizoen wiel aan wiel streden om de zege, gloorde er hoop. Beide auto’s en coureurs ontliepen elkaar in Bahrein zo weinig, dat zou wel eens een nek-aan-nekrace kunnen worden tot de afsluiter in Abu Dhabi, was de gedachte toen al. Eindelijk weer een spannend seizoen, een titelstrijd tussen coureurs van verschillende teams. Dat de twee kemphanen zondag beginnen met ieder 369,5 punt, dat had uiteraard niemand kunnen voorspellen en maakt het verhaal alleen maar mooier. De hele week leeft de sportwereld toe naar het ultieme, allesbeslissende gevecht.