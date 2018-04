Gevoelsmens Nuis baalt van de stilte: Ik word hier onzeker van

Heb je spijt dat je niet bent ingegaan op de aanbieding in oktober?



,,Nee. Dat was niet wat ik voor ogen had. Sindsdien is er een hoop gebeurd. Ik vind dat ik na twee keer olympisch goud best een beetje meer betaald mag krijgen. Na de Spelen kreeg ik de vraag: wat wil je hebben? En hoorde ik dat ze dat te veel vonden. Daarna werd het stil.”



Orie zegt: ik werk al 9 jaar met Kjeld, we hebben ook veel in hem geïnvesteerd. Hij doet ook een beroep op je loyaliteit.



,,Dat is absoluut het probleem niet. Ik ben de ploeg en Jac heel dankbaar. Op sporttechnisch en financieel gebied heb ik veel aan ze te danken. Na mijn twee wereldtitels (in het seizoen 2016/2017, red.) ben ik ook beloond, via afgesproken bonussen. Maar ik zou zeggen dat 2 olympische titels zwaarder wegen. Tot dusver is daar geen sprake van.”