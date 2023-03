Geweldig scorende Dirk van Duijvenbode rekent op weg naar finaleplaats af met Michael van Gerwen

Samenvatting Kane gidst Tottenham naar zege op Nottingham Forest

Tottenham Hotspur kwam eigenlijk nauwelijks in de problemen tegen Nottingham Forest. Het was Harry Kane die zijn ploeg met twee doelpunten bij de hand nam. Heung-min Son nam de derde voor zijn rekening. Ook Richarlison was nadrukkelijk aanwezig met een afgekeurde goal en door een strafschop te versieren. Even leek een comeback in de maak voor Forest in de slotfase, maar dit bleef uit.