Geweldige slotrit op 10 kilometer: Kramer tegen Bloemen

Vorige week reden beide kopmannen in Heerenveen op de 5000 meter eveneens tegen elkaar in de laatste manche. Kramer zegevierde in 6.12,88 en Bloemen pakte zilver met 6.14,95.

Kramer nam vandaag in de Noorse ijshal de zogenoemde schaats-Oscar in ontvangst. Dat is een jaarlijkse onderscheiding voor een bijzondere prestatie. Hij kreeg de prijs voor zijn indrukwekkende race op de 10.000 meter vorig seizoen tijdens de WK afstanden op de olympische baan in Gangneung. Mede dankzij een strak schema reed hij een persoonlijke recordtijd (12.38,89), goed voor WK-goud.

Jorrit Bergsma, olympisch kampioen op de 10.000 meter, rijdt morgen in de vierde rit tegen de Italiaan Nicola Tumolero.