Gewenst hotel van Heracles in Benahavis was al bezet, door FC Twente

Wormuth nog altijd geen groot fan van weekjes in de Spaanse zon

5 januari CADIZ - Ja, natuurlijk vindt Heracles-trainer Frank Wormuth de zon lekker, het hotel mooi en is hij blij met de omstandigheden waarin Heracles kan trainen in het Spaanse Cadiz. „Maar ik ben nog altijd geen fan van een weekje in de zon in een vrij korte voorbereidingsperiode.”