Gewond na aanrijding in Hengelo: bij Maurits Lammertink schuilt pech in klein hoekje

Bij ijssalon Van der Poel in Hengelo werd Maurits Lammertink, die er was met zijn vrouw Marion en hun twee zoontjes Seb en Fer, dinsdagavond geschept door een scooterrijder. De inwoner van Reutum werd met hersenletsel naar het ziekenhuis gebracht, waar in de nacht van dinsdag op woensdag zelfs even gevreesd werd voor zijn leven vanwege de verwondingen in het hoofd. Een acute operatie was nodig.