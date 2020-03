Gezamenlijk statement van F1-teams: ‘Geschokt om beslissing FIA over Ferrari’

Na de zomerstop van het afgelopen seizoen was Ferrari het te kloppen team. De Italiaanse renstal was bloedsnel, maar plots was de snelheid in de Verenigde Staten verdwenen. Toevallig nadat Red Bull de FIA had gevraagd om opheldering te geven over technische regels omtrent de brandstoftoevoer.



Ook Max Verstappen zag dat de snelheid bij Ferrari verdwenen was en reageerde daar voor de camera van Ziggo Sport gevat op: ,,Dat krijg je als je stopt met valsspelen. Daar is nu goed naar gekeken en dat moeten we nu dus goed in de gaten blijven houden.”



De Scuderia en met name teambaas Mattia Binotto reageerde als door een wesp gestoken. ,,Deze uitspraken zijn verkeerd voor de sport en ik denk dat iedereen wat voorzichtiger moet zijn.” Volgens Binotto kon de FIA namelijk geen enkel bewijs vinden voor het verwijt dat Ferrari iets onrechtmatigs zou doen.