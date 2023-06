Gijs Brouwer in openingsronde Rosmalen direct onderuit tegen lucky loser

Gijs Brouwer is er niet in geslaagd de tweede ronde van het grastoernooi van Rosmalen te halen. Hij ging in drie sets onderuit tegen de Australiër Rinky Hijikata, die ondanks een nederlaag in het kwalificatietoernooi als lucky loser het hoofdtoernooi haalde: 7-6 (5), 3-6 en 2-6.