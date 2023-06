Gijs Brouwer nog één zege verwijderd van debuut in hoofdtoernooi Wimbledon

met video Hockey­sters winnen Pro League na nipte zege op Duitsland

De Nederlandse hockeysters hebben voor de derde keer de Pro League gewonnen. Oranje boekte in het eigen Wagener Stadion een 2-1-zege op Duitsland en die nipte overwinning volstond voor de eindzege. Het was de eerste prijs voor bondscoach Paul van Ass, die niet kon beschikken over onder anderen Lidewij Welten.