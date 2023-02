Gijs Brouwer stunt in Ahoy: ‘Waarschijnlijk kon hij geen andere topper vinden’

met videoIn Ahoy Rotterdam is de eerste verrassing een feit. De met een wildcard toegelaten Nederlander Gijs Brouwer (ATP-160) baarde opzien door zijn Zwitserse tegenstander Marc-Andrea Hüsler (ATP-47) in twee sets naar huis te sturen: 6-3, 7-5.

De linkshandige Nederlander maakte vandaag zijn debuut op het hoofdtoernooi van een ATP-500 toernooi, de categorie waar het ABN Amro Open toe behoort. De 26-jarige in Amerika geboren Brouwer ontving op het laatste moment een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek. Daar maakte de West-Fries dankbaar gebruik van.

Marc-Andrea Hüsler baarde recent opzien door de Duitse toptennisser Alexander Zverev, die bovendien ook in Rotterdam aanwezig is, te verslaan in de Davis Cup. De laatbloeier staat pas een half jaar in de top 50 van de wereld. Dit kwam mede door zijn toernooiwinst op de Deen Holger Rune in Sofia afgelopen oktober.

Volledig scherm Gijs Brouwer won zijn openingspartij in het hoofdtoernooi. © ANP

Brutale start

Maar de Zwitser kon de goede vorm niet meenemen naar de Maasstad. Het begin leverde nog weinig spanning op. Maar vanaf de derde game begon het bij de Nederlander te lopen. Hij creëerde breakpunten en sloeg op een 3-2 voorsprong toe door de break daadwerkelijk te plaatsen. Op 5-3 werd het nog even spannend (0-30). Maar Brouwer won, mede door zijn goed geplaatste services, vier punten op rij en pakte de eerste set met 6-3. Een stunt leek daarmee in de maak voor de brutaal spelende wildcardspeler.

Onder druk

Brouwer had al wat ritme opgedaan in Ahoy. Samen met Jesper de Jong speelde hij twee kwalificatieduels in het dubbelspel (één zege, één nederlaag). Het duo verschafte zich dus geen toegang tot het hoofdtoernooi, maar Brouwer had het gevoel van de banen meegenomen naar zijn eersterondeduel.

In de tweede set raakte ook Hüsler meer gewend aan de situatie en leek het initiatief langzaam maar zeker op te schuiven in zijn richting. Hij kwam zijn eigen servicegames solide door en zette druk op Brouwers games. De Nederland capituleerde niet en hield stand. Sterker nog, op 5-5 kantelde de set en mocht Brouwer na een break serveren voor de wedstrijd. Dat verliep ietwat moeizaam, maar hij bleef bij de les en greep de winst in twee sets: 6-3, 7-5.

Brouwer mag dankzij de zege minstens 30.000 euro en 45 punten voor de wereldranglijst bijschrijven. De winnaar van het duel Holger Rune - Constant Lestienne speelt donderdag in de achtste finale tegen de stuntende Nederlander.

Volledig scherm Marc-Andrea Hüsler in actie tegen Alexander Zverev op de Davis Cup. © ANP / EPA

Verrassende wildcard Brouwer hoorde pas vrijdagmiddag 16.30 uur dat hij een wildcard kreeg: ,,Richard Krajicek appte dat Gaël Monfils zich had teruggetrokken.” Lachend voegde hij toe: ,,Waarschijnlijk kon hij geen andere topper meer vinden.” Het was niet het hoogtepunt uit zijn carrière: ,,Het bereiken van de tweede ronde van de US Open (2022, red) was nog net iets mooier.” In de volgende ronde wacht mogelijk wereldtopper Holger Rune: ,,Een pittige tegenstander, dan moet ik de beste versie van mezelf laten zien.”

