Gilbert ontbreekt in Amstel Gold Race, Alaphilippe laat Brabantse Pijl schieten

PodcastWielrenner Philippe Gilbert staat niet aan de start van de Amstel gold Race. De Belg van Lotto Soudal liet vandaag weten dat hij de competitie hervat in de Waalse Pijl op 21 april. Gilbert won de Amstel Gold Race vier keer, in 2010, 2011, 2014 en 2017.

Gilbert laste op 29 maart een pauze in om fysiek en mentaal tot rust te komen. Hij ontbrak daardoor ook in de Ronde van Vlaanderen. “Dag iedereen, ik ben blij te kunnen aankondigen dat ik de competitie hervat in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Het wordt een kans om de tiende verjaardag te vieren van die mooie overwinningen op mijn palmares”, verwees de 38-jarige wielrenner in een video naar zijn zeges in de twee wedstrijden in 2011. Dat voorjaar won hij in de week ervoor ook de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race, twee wedstrijden waarin hij deze week ontbreekt.

De Amstel Gold race wordt zondag op een afgesloten parcours verreden rondom Valkenburg, met daarin meerdere keren de beklimming van de Cauberg, de Geulhemmerberg en de Bemelerberg. Op een parcours met een vergelijkbaar rondje veroverde Gilbert in 2012 zijn enige wereldtitel.

Deceuninck - Quick-Step start woensdag in de wielerkoers de Brabantse Pijl zonder de Fransman Julian Alaphilippe. De wereldkampioen won de uitgestelde editie van de klassieker vorig jaar in oktober. Ook Mathieu van der Poel, de winnaar van 2019, staat niet aan de start. De Nederlands kampioen had al aangegeven dat hij zich na de Ronde van Vlaanderen van 4 april voorlopig op het mountainbiken gaat richten.

Volledig scherm Julian Alaphilippe. © BELGA

Ondanks het ontbreken van de wereldkampioen denkt de Belgische ploeg met renners als Yves Lampaert, Florian Sénéchal en Rémi Cavagna mee te kunnen strijden om de zege. ,,We verwachten een snelle race en veel aanvallen, vooral op de lokale rondes. We hebben meerdere kaarten die we kunnen uitspelen, dus we starten met veel zelfvertrouwen”, zegt ploegleider Klaas Lodewyck.

Alaphilippe won vorig jaar door in de sprint Van der Poel en zijn landgenoot Benoît Cosnefroy te kloppen in de sprint. Het was zijn eerste zege in de regenboogtrui van de wereldkampioen.