Gilbert zoekt en vindt nieuwe uitdagingen

Hij deed het al eens in de Ronde van Lombardije, de koers die hij twee keer won. Hij deed het eerder in Vlaanderen, waar hij vorige week juist een slechte dag had. ,,De vorm was er, maar ik was de nacht ervoor ziek geworden.'' Balend stapte hij af. ,,Maar de afgelopen dagen ging ik me weer steeds beter voelen. Dit voelt ook als een revanche.”



Op weg naar Roubaix kwam hij voorop met de Duitser Nils Politt. ,,Het was wat vroeg, maar hij is een prima renner om bij je te hebben. Hij geeft altijd 100 procent en verdiende net zo goed om te winnen.''