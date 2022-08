Giovanni van Bronckhorst na domper met Rangers: ‘Dit was niet het niveau van de Champions League’

Het hoofdtoernooi van de Champions League is ver weg voor Rangers FC. Het elftal van de Nederlandse trainer Giovanni van Bronckhorst verloor dinsdag in de derde voorronde de eerste wedstrijd van Union uit België. Het werd 2-0.

De return in Schotland is volgende week. De winnaar treft PSV of AS Monaco in de play-offs, waarin een ticket voor de groepsfase te verdienen is. Monaco tegen PSV eindigde dinsdag in Frankrijk onbeslist (1-1).

Union, de verrassende nummer 2 van vorig seizoen in België, kwam na een klein half uur spelen op voorsprong via aanvoerder Teddy Teuma. Dante Vanzeir verdubbelde de voorsprong door een kwartier voor tijd een strafschop te benutten. De Nederlandse verdediger Bart Nieuwkoop speelde het gehele duel mee bij Union. Oussama El Azzouzi, die afgelopen weekeinde werd overgenomen van FC Emmen, bleef op de reservebank zitten.

Van Bronckhorst bereikte vorig seizoen met de Rangers de finale van de Europa League. Eintracht Frankfurt was daarin na strafschoppen te sterk. De trainer van de Schotse club was niet tevreden over de prestatie, zei hij op het clubkanaal. ,,We presteerden absoluut niet op het niveau wat in Champions League wordt gevraagd. Dat was voor mij het meest teleurstellende deze wedstrijd”, zei Van Bronckhorst.

Hij stelde dat zijn ploeg hard aan de bak moet om het om te draaien. Al was hij ook vol vertrouwen. ,,De steun van onze eigen fans op Ibrox geven ons veel energie, maar dan zullen we zelf ook beter moeten presteren dan deze wedstrijd. Dit was ondermaats.”

Schmidt goed op weg met Benfica

Roger Schmidt is met Benfica nagenoeg zeker van een plek in de play-offs van de Champions League. De Duitse trainer, die de vorige twee seizoenen PSV onder zijn hoede had, zag zijn elftal dinsdag met liefst 4-1 winnen van FC Midtjylland. De return in Denemarken volgt volgende week.

Aanvaller Gonçalo Ramos speelde met drie doelpunten de hoofdrol bij Benfica, waar de Braziliaanse oud-Ajacied David Neres een basisplaats had en kort voor tijd werd gewisseld. De eindstand was toen al bereikt. De Belg Jan Vertonghen, ook voormalig speler van Ajax, bleef op de bank zitten. In de play-offs neemt Benfica of Midtjylland het op tegen Dinamo Kiev uit Oekraïne of de Oostenrijkse club Sturm Graz. De eerste ontmoeting tussen die twee clubs is woensdag.

Benfica bereikte vorig seizoen het hoofdtoernooi van de Champions League door PSV in de play-offs te verslaan. In de achtste finales waren de Portugezen vervolgens te sterk voor Ajax.

Bekijk hier onze sportvideo's: