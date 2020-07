Giovinazzi start achteraan na versnellingsbakwissel

Puntenrecord nog mogelijk Liverpool laat voor het eerst in anderhalf jaar punten liggen op Anfield

11 juli Voor het eerst sinds 30 januari 2019 heeft Liverpool punten laten liggen in een thuisduel in de Premier League. Burnley pakte met een 1-1 gelijkspel een punt mee in de strijd om Europees voetbal en had in de slotfase zelfs nog hoop op meer, maar invaller Jóhann Berg Gudmundsson (ex-AZ) raakte de lat.