Giro d'Italia dit jaar voor elektrische fietsen

De eerste editie volgt de gewone Ronde van Italië, die dit jaar begint in Jeruzalem. De e-bikers komen er pas in op 8 mei, als de Giro voet zet op Italiaanse grond.

De eerste van achttien etappes van de Giro E begint in Catania. Vijf teams van elk twee renners fietsen dan een etappe over het hetzelfde parcours als enkele uren laten de matadoren op de gewone racefiets.

De organisatie lanceerde de Giro E dit weekeinde in Rome. De Italiaanse wielrenner Gianni Moscon van Team Sky reed ter introductie een rondje op het circuit dat speciaal voor de Formule E, het kampioenschap van elektrische sportauto's, was aangelegd. De Italiaanse oud- Formule 1-coureur Giancarlo Fisichella kwam erachteraan in een elektrisch aangedreven bolide.