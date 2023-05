Giro d’Italia 2023 | Hét duel, geen Mathieu van der Poel en een loodzware slotweek

LIVE La Liga | Frenkie de Jong en Barça krijgen middenmo­ter Osasuna over de vloer in Camp Nou

Niemand twijfelt er in Spanje nog aan dat FC Barcelona binnenkort de 27ste landstitel veiligstelt. Het is een kwestie van weken, want tegen Osasuna zal het vanavond zeker nog niet gebeuren. Blijven Xavi en zijn mannen op eigen veld foutloos tegen de bezoekers uit Pamplona? Vanaf 19.30 uur volgen we het hier live!