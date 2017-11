Giro past 'West-Jeruzalem' aan na dreigement Israël

De Italiaanse etappekoers begint op 4 mei met een tijdrit van bijna 10 kilometer door Jeruzalem, gevolgd door twee etappes door Israël. Het noemen van 'West-Jeruzalem' ligt gevoelig bij de Israëliërs, die al decennialang met de Palestijnen twisten over de status van het oostelijke deel van de stad. Israël veroverde dit stuk tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 en annexeerde het later. De Palestijnen claimen Oost-Jeruzalem juist als hoofdstad van hun toekomstige staat.



,,We zijn geschokt en gekwetst hierdoor'', zei Silvan Adams, hoofd van het plaatselijke organisatiecomité van de start in Jeruzalem. De Israëlische regering eiste dat de Giro de toevoeging 'West' weghaalde in alle media-uitingen. Zo niet, dan zou Israël niet langer meewerken en dreigde het ook de financiële steun in te trekken.



Volgens RCS Sport, de organisator van de Giro, werd in de officiële video's en afbeeldingen van het parcours gesproken van West-Jeruzalem, omdat de openingstijdrit op vrijdag 4 mei door dat deel van de stad voert. Die toevoeging is per direct verwijderd. ,,Deze specifieke bewoording, die geen enkele politieke betekenis had, is van al onze materialen verwijderd'', meldde RCS Sport in een korte verklaring. ,,We willen duidelijk maken dat de start van de Giro 2018 plaatsvindt in Jeruzalem.''



De tijdrit voert door het westelijke deel van Jeruzalem, met de start en finish nabij de Oude Stad. De deelnemers rijden over een bochtig en grillig parcours en passeren onder meer de Knesset, het parlementsgebouw.