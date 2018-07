Giro Rosa: Ritzege Kirsten Wild, roze trui voor Lucinda Brand

Gesink offert zich op: Dit moet ik niet iedere dag doen, maar ik ben sterk genoeg

16:07 De bergen zijn nog ver en dus wilde Robert Gesink zich in de eerste etappe van de Tour de France best opofferen. Met Dylan Groenewegen heeft LottoNL-Jumbo een snelle sprinter mee naar Frankrijk, die wilde strijden om de eerste gele trui. Gesink reed daarom in de achtervolging op een ontsnapt trio kilometerslang aan kop van het peloton.