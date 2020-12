Giroud schittert met vier goals tegen Sevilla

De 34-jarige spits uit Frankrijk nam alle treffers van Chelsea voor zijn rekening. Na zijn laatste doelpunt, uit een strafschop in de 83e minuut, werd hij gewisseld. De laatste speler die vier keer scoorde voor Chelsea was Frank Lampard tegen Aston Villa (7-1 winst) in 2010. Giroud is na Ruud van Nistelrooy ook pas de tweede Engelse spits met vier goals in een Champions League-duel. Van Nistelrooy deed dat in 2004 tegen Sparta Praag.



Giroud werd met zijn 34 jaar en 63 dagen al de oudste speler met een hattrick in de Champions League, het toernooi waarin hij met 15 goals nu vaker heeft gescoord dan bijvoorbeeld Ronaldo, Zinedine Zidane en David Villa.



Bij Sevilla had de Nederlandse verdediger Karim Rekik als basisspeler een slechte avond. Ook Nemanja Gudelj en Oussama Idrissi mocht starten bij Sevilla. Idrissi kreeg geel en werd na een uur gewisseld. Luuk de Jong bleef op de bank. Bij Chelsea mocht smaakmaker Hakim Ziyech in de slotfase nog even meedoen van Lampard.



Chelsea (nu op 13 punten) en Sevilla (10 punten) waren vooraf al zeker van plaatsing voor de achtste finales. FC Krasnodar, met Tonny Vilhena als basisspeler, verzekerde zich dankzij een goal van Marcus Berg van de derde plaats en daarmee een ticket voor de Europa League met een thuiszege tegen Stade Rennais: 1-0.