Glasgow volgende belangrijke toernooi voor Lamberink

Glasgow is opnieuw een podium waarop Kyra Lamberink, samen met Shanne Braspennincx en Steffie van der Peet, in de teamsprint indruk moet maken op de bondscoach. De drie rensters maken alleen kans op een ticket voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio als het team een potentiële medaillekandidaat is. „Als we in de wereldbekers niet laten zien voor de medailles mee te kunnen doen, dan wordt voor een ander traject richting Tokio gekozen. En is mijn rol uitgespeeld”, sprak de Bergentheimse nog in aanloop naar het EK baanwielrennen in Apeldoorn. Daar veroverde het Nederlandse team een bronzen medaille.