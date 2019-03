Gnabry verlengt contract bij Bayern München

Gnabry is bezig aan zijn eerste seizoen bij Bayern, dat hem in de zomer van 2017 van Werder Bremen overnam. Bayern verhuurde Gnabry vorig seizoen nog aan Hoffenheim. De international, die het WK van vorig jaar wegens een blessure miste, maakte in de Bundesliga in 21 wedstrijden zes doelpunten voor Bayern.



,,Serge heeft dit seizoen opnieuw een belangrijke stap gezet. Hij is een belangrijke speler voor onze club met het oog op de toekomst'', aldus technisch directeur Hasan Salihamidzic.



Gnabry speelde tot dusverre vijf interlands voor Duitsland en scoorde daarin vier keer.