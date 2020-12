Goal en assist van Vormer, maar Club Brugge wint niet van Lazio en gaat Europa League in

Argentijns international Joaquín Correa maakte na 12 minuten de 1-0 voor Lazio in de stromende regen in Stadio Olimpico in Rome, maar drie minuten later maakte Brugge-captain Ruud Vormer al gelijk na een assist van Noa Lang. Ciro Immobile schoot in de 27ste minuut de 2-1 binnen uit een strafschop. Eduard Sobol kreeg in de 39ste minuut zijn tweede gele kaart van de avond, waarna Brugge-coach Philippe Clement besloot om Noa Lang uit het veld te halen en weer een vierde verdediger op te stellen.



Zonder Lang speelde Brugge ook een goede tweede helft. Een kwartier voor tijd maakte Hans Vanaken de 2-2, na een mooie voorzet van Vormer. Het was voor Vanaken zijn zesde goal in de Champions League, waarmee hij Tomas Radzinski (vijf goals voor Anderlecht) passeerde als speler met de meeste goals voor een Belgische club in de Champions League. In de 93ste minuut had Charles De Ketelaere, na een mislukt schot van Vormer, de 2-3 dus op zijn voet. Hij passeerde Lazio-doelman Pepe Reina, maar de bal ging tegen de onderkant van de lat.