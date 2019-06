‘Goed dat valsspelers worden gepakt, maar je wil met handen omhoog winnen’

Door Pim Bijl



,,Ik heb goed nieuws”, zegt Wout Poels tegen ploegleider Servais Knaven en teamgenoot Dylan van Baarle na een hectische finale van de vijfde rit van de Dauphiné naar Voiron. Op zijn gezicht staat een lach, die het midden houdt tussen blijdschap en ongeloof. ,,Ik heb de rit naar de Angliru gewonnen.”



Even eerder heeft Wout Poels het nieuws te horen gekregen. Vanwege afwijkingen in het bloedpaspoort van Juan José Cobo heeft de UCI diens resultaten tussen 2009 en 2011 geschrapt. ,,Heel vreemd om zo te winnen”, zegt Poels, die acht jaar geleden 48 seconden achter de oorspronkelijke winnaar eindigde.



,,Het is supergoed dat dopinggebruikers worden gepakt en dat de valsspelers ook nog na zo lange tijd eruit worden gevist. Maar ja, het is niet de manier waarop je wil winnen. Je wil natuurlijk winnen met de handen omhoog en daarna het podium op. Het doet mij nu niet meer zoveel. Het is niet zo dat ik denk: het was één van de mooiste sportmomenten van mijn carrière.”



De diskwalificatie van Cobo heeft meer gevolgen. Chris Froome, de Ineos-kopman die Poels gisteren nog zo ongenadig hard zag vallen en nu in het ziekenhuis ligt, wordt de winnaar van de Vuelta van 2011. Bradley Wiggins is de nieuwe nummer 2 en Bauke Mollema de nummer 3.