Goed nieuws Hellendoorn Rally: evenement gaat door

Het doorgaan van de 39ste editie van de Hellendoorn Rally hing aan een zijden draadje, nadat de veiligheidsregio zwaardere maatregelen had gesteld. Daar kon de organisatie niet aan voldoen, liet Engels onlangs bezorgd weten. De afgelopen weken vond volgens Engels goed overleg plaats met de veiligheidsregio. De uitkomst van de gesprekken is dat de organisatie enkele ‘extra coronamaatregelen’ gaat treffen. De meest vergaande is dat langs het parcours publiekspunten worden ingericht. Deze zijn toegankelijk op vertoon van een coronatoegangsbewijs.

‘Dit of niks’

Een ingrijpende wijziging, zegt Engels. „Toeschouwers mogen enkel naar één publiekspunt, ze kunnen niet meer van klassementsproef naar klassementsproef trekken. Dat is jammer, want dat is de pure rallybeleving. Maar het is dit, of niks”, aldus de voorzitter. „Dit was voor ons het maximaal haalbare.”

Veertig publiekspunten

In totaal worden veertig publiekspunten ingericht. „Goed voor vier uur rallyplezier”, legt Engels uit. „Op elk publiekspunt komen de rallyauto’s tweemaal langs. We beginnen met een half uur met historische rallywagens, daarna anderhalf uur de ‘echte’ rally en nog eens anderhalf uur de short-rally. Met 120 deelnemers komen er dus in totaal 240 wagens langs.”

Voor toegang tot de publiekspunten is ook een e-ticket nodig. Die is op de site van de organisatie te bestellen. De tickets zijn gratis beschikbaar, maar de organisatie vraagt wel ‘een paar euro aan administratiekosten’. „De speciale maatregelen betekenen voor ons een extra investering van 20.000 tot 25.000 euro. Per publiekspunt is plaats voor 250 toeschouwers. Op is op”, aldus Engels.

Meest realistische oplossing

De voorzitter is opgelucht dat de onzekerheid over het wel of niet doorgaan van de Hellendoorn Rally nu achter de rug is. „We zijn heel blij dat we een positief advies hebben gekregen van de veiligheidsregio en dat we de wedstrijd op deze manier mogen organiseren. Deze oplossing is de meest realistische gezien de regels die er liggen. Het meest makkelijke was om te zeggen ‘dan maar niet’, maar dat was eigenlijk geen optie voor ons.”

Volledig scherm Bernhard ten Brinke in actie tijdens de Hellendoorn Rally tussen de mistbanken en de regen door. © Edwin Nieuwenhuis