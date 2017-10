Goed nieuws voor Barça-fans: FC Barcelona krijgt eigen pretpark

Valse seizoensstart voor schaatser Geerdinck

27 oktober HEERENVEEN – Met een tijd van 1.49,45 vrijdagavond op de 1.500 meter moest Thomas Geerdinck genoegen nemen met een dertiende plaats op de eerste dag van het NK afstanden in Heerenveen. ,,En dat is een flinke teleurstelling, want ik had gehoopt mee te kunnen doen in de strijd om een World Cup-ticket.’’