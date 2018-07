Goed nieuws voor Cavani, Chadli scoort voor het volk

Martinez verheugt zich op Brazilië

Bondscoach Roberto Martínez denkt dat alles mogelijk is nadat België op sensationele wijze Japan uitschakelde in de achtste finale van het WK voetbal (3-2).



,,We zijn terug gekomen uit verloren positie. Dat kon omdat we erin bleven geloven en fantastische invallers hadden. De manier waarop we hebben gewonnen zegt alles over deze fantastische groep. Deze zege is voor heel België. Laten we allemaal trots zijn.''



Het gaat niet om de manier waarop, vond de Spanjaard. ,,Op het WK telt één ding; winnen. Als je dat op de manier doet zoals wij deden is alles mogelijk. Laten we allemaal geloven in een succesvol verder verloop. We verheugen ons op de wedstrijd tegen Brazilië.''



Martínez wilde niet praten over negatieve punten. ,,Want die waren er niet'', vervolgde hij. ,,De Japanners speelden aanvankelijk heel goed, counterden slim en waren koelbloedig. Voor ons heel frustrerend. Maar ons antwoord maakte alles goed.''