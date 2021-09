Goed nieuws voor teamsprinters: wereldtitel kan tóch verdedigd worden

Nederland leidde anderhalf jaar geleden bij de WK in Berlijn het landenklassement met zes gouden medailles. Die werden veroverd door de teamsprinters (Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Matthijs Büchli), Lavreysen (sprint, keirin), Sam Ligtlee (km-tijdrit), Kirsten Wild (scratch) en Wild met Amy Pieters (koppelkoers). Voor de teamsprinters was het de derde wereldtitel op rij. In Tokio veroverden ze afgelopen zomer ook goud op het onderdeel.



De KNWU had eerder deze maand nog een renner kunnen afvaardigen naar het Colombiaanse Cali, waar de laatste wedstrijd uit de Nations Cup plaatsvond. De bond oordeelde dat het vanwege de coronasituatie daar niet verantwoord was om af te reizen. Eerder bleef Nederland ook thuis bij wedstrijden in onder meer Sint-Petersburg, kort voor de Spelen, en Hongkong waar quarantaine dreigde.