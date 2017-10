Goffin bereikt opnieuw de finale in Tokio

In de finale wacht Adrian Mannarino. De Fransman verraste de als eerste geplaatste Marin Cilic uit Kroatië in drie sets: 6-7 (5), 6-4 en 6-0.



Goffin, die vorige week de titel pakte in het Chinese Shenzhen, haalde vorig jaar eveneens de finale in Tokio. Daarin verloor hij toen nipt van de Australiër Nick Kyrgios.



Goffin mikt in Japan op zijn vierde ATP-titel. In 2014 schreef hij de toernooien in Metz en Kitzbühel op zijn naam. Mannarino, de nummer 31 van de wereldranglijst, wacht nog op zijn eerste titel op de ATP Tour. In drie finales ging het tot dusver fout. Hij speelde twee keer eerder tegen Goffin en verloor beide partijen.