Goffin is de eerste Belg in ATP Finals

Goffin, die de eerste Belg is die zich kwalificeerde in het enkelspel voor het 48 jaar oude toernooi, treft vanaf 12 november in Londen de nummer één van de wereld Rafael Nadal, zesvoudig kampioen Roger Federer, de debutanten Alexander Zverev en Grigor Dimitrov en Dominic Thiem en Marin Cilic, die eerder al deelnamen aan het prestigieuze toernooi.

Goffin verloor donderdag in Parijs weliswaar in de derde ronde van de Fransman Julien Benneteau, maar concurrent Lucas Pouille ging eveneens onderuit. ,,Ik had me liever geplaatst dankzij een overwinning en Lucas is bovendien een vriend van me, maar ik ben er toch heel blij mee'', reageerde de 26-jarige Belg.