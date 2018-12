Goffin komt voor de zesde keer naar Ahoy

Goffin kreeg afgelopen jaar bij het tennistoernooi in Rotterdam een tennisbal op zijn oog. De blessure aan zijn oog hinderde hem vervolgens nog lange tijd hinderde. ,,Gelukkig is hij weer helemaal hersteld en kunnen we hem opnieuw verwelkomen in februari", aldus toernooidirecteur Richard Krajicek.

Als gevolg van zijn blessure zakte Goffin uit de top-10, op dit moment is hij nummer 22 van de wereld. David Goffin kwam vijf keer in actie in Rotterdam. In 2013, 2015 en 2016 was de eerste ronde zijn eindstation. In 2017 bereikte hij de finale, die hij in drie sets verloor van Jo-Wilfried Tsonga. In 2018 moest hij zoals gezegd opgeven in de halve finale tegen Grigor Dimitrov.