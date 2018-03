Goffin langer aan de kant met oogblessure

Na Turkije maakt Kleiman ook indruk in Zwolle

3 maart ZWOLLE - Met een zevende plaats was Wim Kleiman zaterdag de beste Twentse renner in de Ster van Zwolle. De 24-jarige Almeloër van de formatie Monkey Town probeerde in de laatste 8 kilometer nog wel naar de zes koplopers te rijden, maar het gat was te groot om te overbruggen. Maarten van Trijp (Destil) was de snelste in de sprint.