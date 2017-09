Goffin treft Dolgopolov in finale Shenzhen

De finale van het ATP-toernooi in Shenzhen gaat tussen David Goffin en Aleksandr Dolgopolov. De Belgische tennisser, als tweede geplaatst op het hardcourt in China, moest in de halve finales diep gaan om de Zwitser Henri Laaksonen te bedwingen: 7-6 (7) 5-7 6-3. De als vijfde geplaatste Dolgopolov kende heel wat minder moeite met de Bosniër Damir Dzumhur: 6-3 6-4.