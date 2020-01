Goffin verrast Nadal en houdt België in de race op ATP Cup

Manderveen­se truckbe­stuur­der Huzink verliest monteur in Dakar

9:47 Truckbestuurder Gert Huzink heeft in de Dakar Rally afscheid moeten nemen van zijn monteur Martin Roesink. De belangrijke man in het Riwald Dakar Team is uitgeschakeld met een gebroken ruggenwervel. Met slechts twee man in de cabine vervolgt het team de wedstrijd.