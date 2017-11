Goffin voert België aan in finale Davis Cup

De ontmoeting vindt plaats in het Stade Pierre Mauroy in Lille. Er wordt gespeeld op hardcourt. Voor België is het de derde keer dat het in de eindstrijd van de landencompetitie staat, na 2015 en 1904. Nog nooit werd er gewonnen. In 2015 was Groot-Brittannië met Andy Murray in Gent te sterk.



Op weg naar de finale schakelden de Belgen Duitsland, Italië en Australië uit.