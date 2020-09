Goffin voor vierde jaar op rij naar achtste finales US Open

Adama Traoré sluit na negatieve coronatest aan bij Spanje

8:31 Adama Traoré sluit in de aanloop naar de tweede wedstrijd van Spanje in de Nations League weer aan bij de selectie van bondscoach Luis Enrique. De 24-jarige vleugelspits van de Engelse voetbalclub Wolverhampton Wanderers ontbrak de afgelopen dagen, omdat een eerste coronatest geen duidelijke uitslag opleverde. Uit voorzorg werd hij daarom buiten de groep gelaten. De tweede test was negatief, wat betekent dat Traoré nu bij de selectie mag komen.