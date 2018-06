Golden State Warriors opnieuw NBA-kampioen

Leeuwinnen blijven op WK-koers na klinkende zege

8 juni Het Nederlands vrouwenelftal heeft weer een stapje gezet richting het WK in Frankrijk. De nummer één uit de poule was te sterk voor Noord-Ierland: 0-5. Voornaamste concurrent Noorwegen won ook, van Ierland. Daardoor is rechtstreekse plaatsing nog geen feit voor de Leeuwinnen.