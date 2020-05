Goorse wegracer Cliff Kloots houdt het voor gezien

De wegcoureur van Team Cliff Racing coureur eindigde vorig jaar in de ONK SuperCup 1000 als runner-up en wilde die prestatie in zijn laatste seizoen verbeteren. Dat is er niet van gekomen, want de wedstrijden zijn uitgesteld. Onduidelijk is wanneer de eerste races wel kunnen worden verreden. Wel is bekend dat er op het TT Circuit Assen tot 1 september dit jaar geen wedstrijden plaatsvinden.