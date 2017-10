Görges pakt Kremlin Cup in Moskou

Het was een bevrijdende overwinning van Görges, 27e op de wereldranglijst. Het was zes jaar geleden dat ze haar vorige toernooi had gewonnen. En tussendoor verloor ze zes keer een finale.

In Moskou speelde de 28-jarige Duitse een solide toernooi. In de finale was ze veel sterker dan haar pas 20-jarige tegenstander Kasatkina, die eigenlijk weinig had in te brengen.