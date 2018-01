Görges wint finale Auckland van Wozniacki

Aje Niks winnaar Winterloop

6 januari ENTER – De jaarlijkse Winterloop is gewonnen door Aje Niks. Er lijkt geen sleet te komen op de 50-plusser uit Westerhaar: hij werd in oktober in Amsterdam nog Nederlands kampioen op de marathon in de leeftijdscategorie M55, nu was hij ruimschoots de snelste op de tien kilometer.