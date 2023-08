Goud voor teamsprinters: Van den Berg, Lavreysen en Hoogland pakken vijfde wereldtitel

Goud!

Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg pakken goud op de teamsprint! De Nederlandse teamsprinters hebben hun wereldtitel terug. Ze verslaan in Glasgow Australië. Na vier wereldtitels op rij was het dat het land dat de Nederlanders vorig jaar onttroonde. Zowel in de kwalificaties als in de eerste ronde waren de olympisch kampioenen van Tokio al iedereen te snel af. In de finale was het spannend. Met een tijd van 41,647 bleven de Nederlanders hun rivalen net voor. Het verschil was 0,035 seconde.