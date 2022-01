‘Gouden’ Femke Kok klopt wereldkampioene: ‘Ik dacht: shit, misschien is het niet genoeg’

Kok eindigde in 2020 als vierde op de EK afstanden op de 500 meter. Vorig jaar pakte ze op die afstand achter Angelina Golikova zilver op de WK afstanden in Heerenveen. Een dag eerder had Kok zich nog met spierklachten afgemeld voor de teamsprint.

Kok was logischerwijs dolblij met haar Europese titel. ,,Ik had tijdens de rit het idee dat ik er niet voorbijkwam op de kruising’', reageerde ze bij de NOS. ,,Na de finish dacht ik: shit, misschien is het niet genoeg. Gelukkig was dat het wel, daar ben ik heel blij mee.’’



Kok tankte vertrouwen voor de Olympische Spelen van komende maand in Peking. ,,Het is mooi dat ik dit goede gevoel kan meenemen. Hier haal ik wel vertrouwen uit.’’

Titelverdedigster Olga Fatkoelina ontbrak in Thialf. Het Russische team meldde kort na aankomst in Nederland dat een deel van de ploeg positief had getest op het coronavirus. De hele equipe ging daarop in quarantaine. De meeste Russische schaatsers konden op de tweede dag van de EK weer van start gaan, maar Fatkoelina was daar niet bij.

Volledig scherm Femke Kok, © ANP

Volledig scherm Femke Kok en Michelle de Jong. © ANP

Volledig scherm Femke Kok. © AP