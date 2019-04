Gougeard niet in de problemen in slotrit Circuit Cycliste Sarthe

Oscar Riesebeek, die in de derde etappe als nummer drie was geëindigd, werd derde in het algemeen klassement. Tussen de Nederlander en Gougeard reed de Fransman Quentin Pacher naar de tweede plaats.

Van der Poel, die in de koers de eerste rit had gewonnen, was betrokken bij meerdere aanvallen. Hij won vervolgens met opvallend gemak de sprint om de vijfde plek. Van der Poel is in voorbereiding op onder meer de Amstel Gold Race.